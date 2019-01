Shell werpt zich in strijd om Eneco 15 januari 2019

De Nederlandse oliereus Shell gaat samen met pensioenfonds PPGM een bod uitbrengen op Eneco. De 53 gemeentelijke aandeelhouders van het Nederlandse energiebedrijf hebben eind vorig jaar beslist om via een veiling dit voorjaar een koper te zoeken. Shell is al een tijdje bezig om de focus te verleggen naar groene energie, en Eneco zou perfect in die strategie passen. Vorig jaar kocht Shell nog de Britse energieleverancier First Utility. De gemeenten hopen dat de verkoop van Eneco 2 tot 4 miljard euro zal opleveren. Shell en PPGM zijn bereid om het hoofdkwartier van Eneco in Rotterdam te planten. Ook de naam en het groene karakter van het bedrijf zouden intact blijven. De Nederlandse kandidaat-kopers zullen wel concurrentie krijgen, want Total, Engie en enkele investeringsgroepen tonen ook interesse.

