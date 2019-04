Exclusief voor abonnees Shell gedagvaard voor klimaatschade 06 april 2019

De Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie heeft samen met tal van mede-aanklagers een dagvaarding over klimaateisen afgeleverd bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. In het ruim 200 pagina's tellende document stellen de eisers het olie- en gasconcern aansprakelijk voor het aanrichten van klimaatschade op aarde. Het is wereldwijd de eerste keer dat van een bedrijf geëist wordt dat het zich houdt aan de klimaatdoelen, stelt Milieudefensie. De klagers willen dat het bedrijf zijn plannen en strategie aanpast zodat die in lijn komen met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Er wordt geen schadevergoeding geëist. Shell liet al eerder weten de klimaatafspraken te ondersteunen en wees op zijn inspanningen om de uitstoot terug te dringen.

