Shell blijft aandeelhouders verwennen 05 juni 2019

Oliegigant Shell, dat volgend jaar het inkoopprogramma voor eigen aandelen, ter waarde van 22,2 miljard euro ziet aflopen, heeft al een nieuw plan klaar om zijn aandeelhouders verder te verwennen. Tussen 2020 en 2025 wil het bedrijf via hogere dividenden 111 miljard euro of zo'n 31 miljard euro meer dan tussen 2016 en 2020 teruggeven aan de aandeelhouders. Daarvoor moet de olieprijs wel rond de 60 dollar per vat blijven hangen. Want die olie staat de komende jaren nog altijd centraal in het verdienmodel. Ook het investeringsbudget gaat omhoog: van 22-26,6 miljard euro naar 26,6-28,4 miljard euro, van 2021 tot 2025.

