Shell bereidt bod op Eneco voor 00u00 0

De Nederlandse oliereus Shell werkt aan een bod op het groene energiebedrijf Eneco. Dat schrijft 'De Telegraaf'. Eneco is in ons land de nummer drie na Electrabel en Luminus, sinds de overname van de Belgische tak van ENI vorige lente . Eneco voorziet in ons land meer dan 1,1 miljoen gezinnen van gas en elektriciteit. Shell is niet de enige fossiele-energiereus die op het groene Eneco aast. Ook het Franse Total sprak zopas met mogelijke adviseurs over het uitbrengen van een bod. Ook aanhangers van duurzame energie organiseerden al crowdfundingprojecten, in de hoop Eneco zo uit handen van de door hen gehate 'big oil'-maatschappijen te kunnen houden.