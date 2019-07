Exclusief voor abonnees Sharapova en Muguruza out 03 juli 2019

Ex-winnaressen Garbine Muguruza (WTA 27) en Maria Sharapova (WTA 80) gingen er allebei genadeloos uit in de eerste ronde van Wimbledon. Terwijl de 25-jarige Spaanse met 4-6, 4-6 aan de kant werd gezet door de Braziliaanse kwalificatiespeelster Beatriz Haddad Maia (WTA 121) moest Sharapova bij een 6-4, 6-7, 0-5-stand tegen Pauline Parmentier (WTA 88) de handdoek in de ring gooien met een voorarmblessure. Sinds haar terugkeer uit een dopingschorsing in 2017 wil het maar niet loslopen voor de 30-jarige Russin, ze sukkelt van de ene blessure in de andere. "Ik wil nog niet vertrekken", zei Sharapova die dit jaar een schouderoperatie onderging en nog maar vier toernooien speelde. (FDW)