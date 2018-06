Shakira zet Sportpaleis in vuur en vlam 08 juni 2018

00u00 0

Nadat het concert in november vorig jaar nog werd uitgesteld wegens stemproblemen, heeft Shakira gisteren het Sportpaleis in vuur en vlam gezet. Tijdens haar 'El Dorado World Tour' kregen we niet meer de latina te zien die in 2001 doorbrak met 'Whenever, Wherever', maar een echte wereldster, die zowel Engels- als Spaanstalige songs bracht. 'She Wolf', 'Chantaje', 'Me Enamoré' of 'Hips Don't Lie': de monsterhits volgden elkaar in sneltempo op. De Colombiaanse zangeres danste en kroop sensueel over het podium, en kreeg de hele zaal aan het dansen. Opdracht volbracht!

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN