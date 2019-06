Exclusief voor abonnees Shakira vergat €14,5 miljoen belastingen te betalen 07 juni 2019

00u00 0

De Colombiaanse zangeres Shakira (42) is gisteren voor de onderzoeksrechter verschenen in de buurt van de Spaanse stad Barcelona. Ze wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2014 zo'n 14,5 miljoen euro aan belastingen niet te hebben betaald. Shakira, die samenwoont met voetballer Gerard Piqué (32), koos in 2015 voor Spanje als haar fiscale residentie. Voordien was ze fiscaal op de Bahama's 'gehuisvest', maar volgens de Spaanse aanklagers is ze daar in al die jaren (2012-2014) geen dag geweest. Daardoor zou de popster inkomsten van zeker 14 ondernemingen verborgen gehouden hebben.