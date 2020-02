Exclusief voor abonnees Shakira & J.Lo zetten Super Bowl in vuur en vlam 04 februari 2020

Shakira (43) en Jennifer Lopez (50) hebben de beroemde 'halftime show' van de Super Bowl in vuur en vlam gezet. Met hopen vuurwerk, sexy pakjes en dito dansmoves toonden de latinasterren dat er op spektakel geen leeftijd staat. De Super Bowl is de finale van het Amerikaanse footballseizoen, en wordt elk jaar door miljoenen mensen wereldwijd op tv gevolgd. Shakira - die haar verjaardag in het stadium vierde - mocht de show aftrappen en raasde in sneltempo door haar bekendste hits, met 'Whenever, Wherever' als hoogtepunt. Daarna was het de beurt aan Jennifer Lopez, die met een korte paaldans bewees dat die maanden training voor haar rol als stripper in de film 'Hustlers' niet voor niets zijn geweest. Ook zij bracht een energieke 'mash-up' van haar grootste hits, met - natuurlijk - 'Jenny from the Block' en 'Let's Get Loud'. Die laatste song werd ingezet door haar dochtertje Emme (11), die bewees dat de opvolging alvast verzekerd is. Al lijken de twee popprinsessen nog lang niet klaar voor hun pensioen.

