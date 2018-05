Shadow of the Tomb Raider Lara Croft duikt dieper de duisternis in 05 mei 2018

00u00 0

In september verschijnt 'Shadow of the Tomb Raider', een nieuwe aflevering in de Lara Croft-saga, voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Het is de twaalfde consolegame over de grafrovende heldin die sinds 1996 verscheen, maar de derde sinds een zogeheten 'reboot' van de serie in 2013. De makers begonnen toen het hele verhaal van hoofdpersonage Lara Croft opnieuw en lieten haar in 'Tomb Raider' (2013) en 'Rise of the Tomb Raider' (2015) stilaan uitgroeien van een bang meisje tot een onverdroten avonturierster. Die ontwikkeling van het personage wordt nu voortgezet met 'Shadow of the Tomb Raider'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN