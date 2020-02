Exclusief voor abonnees Sfeertribune 2 op Bosuil volgend seizoen niet meer in gebruik 11 februari 2020

Supportersavond op de Bosuil gisteravond. En daar werden nog wat details vrijgegeven over de nieuwe tribune 4, die volgend seizoen in gebruik wordt genomen. De supporters die momenteel op tribune 2 zitten, zullen verhuizen naar de nieuwe tribune achter de goal. Tribune 2 wordt gesloten, maar (voorlopig) niét afgebroken. Op de nieuwe tribune 4 zal plaats zijn voor 7.500 supporters. De werkelijke capaciteit van tribune 2 was 6.200 plaatsen. De maximale capaciteit van het stadion blijft 16.000.

