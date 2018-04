Sfeer weer goed bij Carolo's 28 april 2018

00u00 0

Maandag rust, dinsdag verzorging en vanaf woensdag training met een voltallige groep: voor het eerst sinds lang heerste er op het oefenveld van Charleroi een plezante sfeer. Had natuurlijk te maken met de eerste zege vorige week, na een reeks van twaalf wedstrijden zonder driepunter. Helemaal probleemloos verliep de aanloop naar de wedstrijd van zondag op Anderlecht echter niet. Gistermiddag moest Hendrickx afhaken. De middenvelder ondervond hinder aan de hamstrings. Een echoscopie moet duidelijkheid brengen over zijn inzetbaarheid in het Vanden Stockstadion. Geraakt de marathonman niet speelklaar, dan zal hij worden vervangen door Diandy. Voor het overige worden niet meteen wijzigingen verwacht in de basisopstelling waarmee Gent werd geklopt. Tenzij Mazzu kiest voor een systeem met één spits en Benavente, bankzitter tegen Gent, de plaats inneemt van Bedia. (AR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN