Exclusief voor abonnees Seyboth Wild eerste proftennisser met coronavirus 26 maart 2020

Ook de tenniswereld kent zijn eerste officiële coronageval. De 20-jarige Braziliaan Thiago Seyboth Wild (ATP 114) gaf gisteren zelf mee dat hij besmet is geraakt en in zelfisolatie ging. Het opkomende talent won op 1 maart nog zijn eerste ATP-titel in het Chileense Santiago en speelde het weekend daarna Davis Cup in het Australische Adelaide. (FDW)