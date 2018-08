Sexy show boordevol hits Britney Spears in het Sportpaleis 16 augustus 2018

00u00 0

"Who is it?", schreeuwden de fans in het Antwerpse Sportpaleis gisteren bij aanvang van 'Gimme More'. Het antwoord was voorspelbaar: "It's Britney, bitch!", zong - of lipte - de eeuwig jonge popprinses (36). Een 'inside joke' tussen Spears en haar fans die begon tijdens deze 'Piece Of Me'-tournee, een bewerking van haar Las Vegas-show. Ook gisteren kon het idool er vrolijk om lachen. Het is ooit anders geweest. In het verleden waren Britney Spears-concerten vaak een doffe, routineuze bedoening, met een artieste die er weinig zin in had en geen moeite deed om dat te verbergen. Anno 2018 is de popster ouder, meer gelouterd en met genoeg ervaring om de fans te schenken wat hen toekomt, namelijk een sexy, kleurrijke klank- en lichtshow boordevol hits. Oké, de Amerikaanse heeft nog steeds niet de beste livereputatie - vriendelijk uitgedrukt. En veel interactie met het publiek was er ook niet. Al leken die daar niet om te malen. Telkens wanneer Britney één van haar vele krakers aansneed - 'Work Bitch', 'Womanizer' of het na 15 jaar nog even briljante 'Toxic' - rolde er een golf van enthousiasme door het Sportpaleis. Ook na 20 jaar in het vak blijft Britney Spears een weinig verrassende podiumverschijning, maar tegenwoordig lijkt ze wél blij om nog steeds op het feest aanwezig te zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN