Exclusief voor abonnees Sexting-app Telenet toch niet zo veilig: watermerk kan snel weg 19 december 2019

Comdom, de app van Telenet die je extra bescherming zou bieden bij het doorsturen van pikante foto's, is niet zo veilig als beweerd. De belangrijkste functie van de app is dat hij een watermerk op de foto zet met daarop de gegevens van de ontvanger. Als die het beeld dan deelt met anderen, zet hij/zij ook zichzelf voor schut. "Onze filter kan zelfs door een ervaren Photoshop-gebruiker niet zomaar verwijderd worden, of toch niet zonder de naaktfoto onherkenbaar te maken", klonk het bij de lancering. Onderzoekers van de UGent namen de proef op de som. Ze konden een programma ontwikkelen dat watermerken automatisch verwijdert. "De software kan de originele foto bijna perfect reconstrueren en dus de identiteit van de ontvanger laten verdwijnen." Telenet zal nu contact opnemen met de onderzoekers om te bekijken hoe Comdom beter gemaakt kan worden, maar het telecombedrijf blijft de app wel aanbieden. (AYK)

