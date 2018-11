Sevilla nieuwe leider in La Liga EUROPESE TEGENSTANDERS 26 november 2018

Sevilla, straks tegen Standard, staat na de draw tussen Atlético Madrid en Barcelona zowaar op kop in La Liga na dertien speeldagen. De 'rojiblancos' deden het weliswaar zuinig thuis tegen middenmoter Valladolid. Op het halfuur schilderde Pablo Sarabia de bal op het hoofd van André Silva, goed voor de enige goal in Andalusië. Sevilla was baas, maar kwam twee keer goed weg. De ingevallen Enes Unal, ex-Genk, zag twee goals afgekeurd wegens buitenspel. (ODBS)