Sevastova: "Geen van ons twee verdiende te verliezen" 01 juni 2019

00u00 0

Alle krediet voor Anastasija Sevastova, die elk van de vijf matchpunten voor Elise Mertens met dezelfde Baltische branie aanpakte. Met haar dropshots zorgde ze bovendien voor nogal wat schade in de Limburgse defensie. "Ik hou ervan om dropshots te slaan", glimlachte Sevastova. "Maar ze speelde die bijna allemaal geweldig terug. Zij heeft daar dus goede handen voor." Haar wil om agressief te blijven tennissen liet het muntje op het einde aan haar kant vallen. "Niemand van ons twee verdiende te verliezen", gaf Sevastova toe. "Was zij een slechtere speelster vandaag? Nee. Het gaat om een millimeter. Uiteindelijk is het gewoon wat geluk. Je moet ervoor gaan en dat is wat ik deed." (FDW)

