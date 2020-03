Exclusief voor abonnees Setwinst al succes voor Asterix VOLLEYBAL 03 maart 2020

De kwartfinale van de CEV Cup wordt door Asterix Avo met open vizier aangepakt. Vandaag speelt het Beverse volleybalteam de terugwedstrijd tegen SSC Palmberg Schwerin. Deze Europese ontmoeting wordt vooral beschouwd als een unieke gelegenheid om internationale ervaring op te bouwen. De ploeg van coach Kris Vansnick slaagde erin om tijdens de heenwedstrijd een set te winnen van het Noord-Duitse team. Herhalen de Asterix-meisjes deze stunt, dan mag men van een succes spreken. Indien ze meer halen, dan is dat pure bonus, want Schwerin leidt momenteel autoritair de sterke Duitse competitie en is één van de kandidaten om de CEV Cup te winnen. Indien de ploeg uit Beveren toch zou zegevieren, moet een extra golden set bepalen wie naar de halve finale doorstoot. (WVM)

