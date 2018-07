Servische topref Mazic aangeduid 05 juli 2018

Aan de ref zou het in principe niet mogen liggen. De FIFA heeft Milorad Mazic (45) aangeduid om de kwartfinale tussen Brazilië en België te leiden. Voor de Serviër is het zijn derde wedstrijd dit WK, nadat hij in de groepsfase eerder Zuid-Korea-Mexico en Senegal-Colombia floot. Mazic geniet een uitstekende reputatie: zo was hij er ook al bij op het WK 2014 en EK 2016 (met in Frankrijk België-Hongarije als één van zijn matchen) en was hij de scheidsrechter van de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool. Toen liet hij na Sergio Ramos rood te geven na een smerige overtreding op Mo Salah. (PJC)