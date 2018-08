Servisch gezin in gesloten centrum wordt gerepatrieerd 22 augustus 2018

Het Servische gezin met vier kinderen dat in het gesloten terugkeercentrum voor families in Steenokkerzeel verblijft, zal worden gerepatrieerd. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wees hun beroep gisteravond laat af. Het volgt daarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen. De Servische familie was de eerste die opgesloten werd in het terugkeercentrum 127bis. Die opvang is sinds augustus mogelijk. Gezinnen kunnen er maximaal één maand blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt.

