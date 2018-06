SERVIË 25 juni 2018

De Servische voetbalbond diende dan weer officieel protest in tegen de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Volgens de Serviërs maakte hij cruciale fouten in de verloren partij tegen Zwitserland. Hij zou onder meer verzuimd hebben de VAR te gebruiken voor een mogelijke strafschopfout op ex-Anderlecht-spits Mitrovic. De Servische bondscoach Mladen Krstajic kan zich op zijn beurt aan een disciplinair onderzoek verwachten. Hij zei na de match: "We zijn bestolen. Ik zou Brych geen gele of rode kaart geven, maar naar Den Haag sturen. Hij moet daar hetzelfde proces krijgen als ze ons hebben gegeven." Een referentie aan het inmiddels gesloten Joegoslavië-Tribunaal, waar heel wat Servische oorlogsmisdadigers zijn berecht.