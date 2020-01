Exclusief voor abonnees Servië wint ATP Cup, Djokovic de clash met rivaal Nadal TENNIS 13 januari 2020

00u00 0

Servië kwam als winnaar uit de eerste editie van de ATP Cup na een spectaculaire 2-1 tegen Spanje in de finale. Novak Djokovic (ATP 2) was de grote bewerkstelliger van deze triomf door Rafael Nadal met 6-2, 7-6 te kloppen, en dat ondanks het verlies (5-7, 1-6) van Dusan Lajovic (ATP 34) tegen Roberto Bautista Agut (ATP 9) in de eerste partij. Dit 55ste duel tussen de twee tenoren barstte halfweg tweede set helemaal los en kende een hoogstaand slot. "Elke keer als ik tegen 'Rafa' speel, zijn er heel wat ongelooflijke punten", zei Djokovic. "Ik was perfect gestart en in de tweede set hielp mijn service me uit een hachelijke situatie." De Servische nummer één deelde hiermee een prikje uit in de aanloop naar de Australian Open. Sinds september 2013 won Nadal geen set meer (in negen matchen) op hardcourt tegen zijn grote rivaal. De Spanjaard gaf nadien trouwens verstek voor het beslissend dubbelspel omdat hij naar eigen zeggen te vermoeid was na heel wat tennis de afgelopen week en tevens wat geprikkeld door het fanatieke Servische publiek in Sydney. Djokovic en Victor Troicki versloegen uiteindelijk Feliciano Lopez en Pablo Carreno Busta met 6-3, 6-4 in een helse sfeer.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis