Serviceflats blijven massaal leegstaan 22 juni 2020

De voorbije jaren is er in Vlaanderen een overaanbod gecreëerd aan serviceflats, waardoor die nu massaal leegstaan. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Zorginspectie. Er zijn er nu al 27.000, met nog een 1.000-tal in de steigers. Vijf jaar geleden ging het nog maar om zo'n 18.000 flats. Wie de aankoop ervan door de vergrijzing als een interessante investering zag, is er dus mogelijk aan voor de moeite. In 40 procent van de voorzieningen die de afgelopen 2 jaar controle kregen, staat de helft of meer van de flats leeg, schrijft 'Het Nieuwsblad'. Eén op vijf komt zelfs maar aan een bezettingsgraad van 25 procent.