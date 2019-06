Exclusief voor abonnees Serry kraakt onder aanvalsgeweld Chaves 01 juni 2019

Esteban Chaves (29, Mitchelton-Scott) heeft het gisteren niet cadeau gekregen: vijf, zes, zeven keer probeerde hij zijn medevluchters af te schudden op de slotklim naar San Martino di Castrozza. Tot het op 2,7 kilometer van de finish eindelijk lukte. Pieter Serry (30, Deceuninck-Quick.Step) was een van de laatsten die kraakte. De Belg werd vijfde. "Chaves heeft me dood gedaan met zijn tempowisselingen", zei hij. "Ik kan dat niet zo goed, ik hou meer van een egaal tempo. Ik heb lang aangeklampt, maar ik ging over mijn toeren en plots was het over. Ik kreeg ook krampen."

