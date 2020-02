Exclusief voor abonnees Serron naar Bilbao 27 februari 2020

Basketbal

Knappe transfer voor Quentin Serron. De 30-jarige Brusselaar ruilt met onmiddellijke ingang Strasbourg, nummer 10 in de Franse Pro A, in voor Bilbao. Bij de Baskische club, verrassend vijfde in de Liga ACB, moet Serron de vervanger worden van Axel Bouteille, die door Malaga werd weggeplukt. Serron was bezig aan zijn tweede seizoen bij Strasbourg, eerder speelde hij al twee campagnes bij Gravelines. Naast Van Rossom (Valencia), Gillet (Fuenlabrada), De Zeeuw (Obradoiro), Lecomte (Gran Canaria) en Tumba (Murcia) wordt Serron de zesde Belg in de Liga ACB, de sterkste clubcompetitie in het Europese basketbal. (RBE)