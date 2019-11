Exclusief voor abonnees Serneels: "Kippenvel bij hulde Gerets" 13 november 2019

00u00 0

Vlak voor aftrappen was er nog een momentje om Ives Serneels en Janice Cayman in de bloemetjes te zetten. De bondscoach vierde in Kroatië al zijn jubileum, voor hem staat de teller intussen op 101. Cayman sprokkelde gisteravond haar 100ste cap. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat, bondscoach Roberto Martínez en CEO Peter Bossaert waren op de afspraak namens de KBVB met in hun zog Eric Gerets. Die was speciaal naar Leuven afgezakt ter ere van Serneels. De Leeuw van Rekem was bij Lierse nog zijn trainer. Serneels kreeg net als Cayman een grote ingelijste foto cadeau. "Een kippenvelmoment", zei hij achteraf. "Ik heb heel veel aan Eric Gerets te danken én van hem geleerd. De haren kwamen even recht." (SJH/GVS)