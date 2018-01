Serieus, Sagan? 00u00 0

"Why so serious?" Ernstig, Peter Sagan? Een tatoeage van jezelf op je zij? Ze lijkt in elk geval echt. De 27-jarige wereldkampioen trok in Australië, waar hij deelneemt aan de Tour Down Under, zijn truitje uit en liet zo een nieuwe tatoeage bewonderen: een afbeelding van zichzelf als The Joker. De slagzin van de slechterik uit de Batmanfilms is Sagan nu ook letterlijk op het lijf geschreven.

