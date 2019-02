Seriemoordenaar tekent zijn 90 slachtoffers 16 februari 2019

Samuel Little, een Amerikaan die beweert dat hij 90 moorden gepleegd heeft, heeft tekeningen gemaakt van al zijn slachtoffers. Als alle 90 moorden aan de 78-jarige gelinkt kunnen worden - voorlopig is dat het geval voor 34 ervan - wordt hij de meest dodelijke seriemoordenaar ter wereld. Een titel waar Little duidelijk op aast, want om het de politie makkelijker te maken, heeft hij zijn slachtoffers nu getekend. De FBI heeft de tekeningen vrijgegeven, in de hoop dat ze leiden tot de identificatie van nog tientallen onbekende slachtoffers.

