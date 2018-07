Sergio Herman opent derde zaak in Cadzand 13 juli 2018

Sergio Herman (48) opent binnenkort zijn derde horecazaak in de Nederlandse badplaats Cadzand. 'Blueness' wordt een bar in de lobby van het Strandhotel. "Ik verdiep mij al jaren in het Japanse smaakpalet en heb de keuken van Blueness daar ook op geïnspireerd", vertelt hij. "Uiteraard blijf ik trouw aan de producten uit mijn regio en mijn eigen stijl. Wat de mensen mogen verwachten, zijn Zeeuwse producten met diepe umamismaken en een fris accent." Op de menukaart komen zo'n twintig gerechten te staan. Daarnaast is er keuze uit verschillende sake's en (alcoholvrije) cocktails met een Japanse touch. Herman heeft in Cadzand ook al Pure C en AIRrepublic. Blueness is vanaf begin augustus zeven dagen per week geopend. (SD)

