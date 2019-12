Exclusief voor abonnees Sergio Herman opent 5de restaurant 06 december 2019

00u00 0

Antwerpen krijgt er nog een Sergio Herman-zaak bij. Na 'The Jane' (twee Michelinsterren) opent de bekende kok er een bistro in het hartje van de chique modebuurt. Ook zijn keten van (luxe)frietzaken heeft al een vestiging in Antwerpen. 'Le Pristine' gaat half april open en je kan er terecht voor Zeeuwse producten die van Herman een Italiaanse toets krijgen. Zelf kruipt hij er niet achter de fornuizen. Het is Hermans vijfde restaurant, want in Cadzand heeft hij ook al Pure C (twee sterren), AIRrepublic (één ster) en Blueness. Frites Atelier heeft in ons land ook vestigingen in Brussel en Gent, en in Nederland in Arnhem, Utrecht en Den Haag. (SVB)