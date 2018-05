Sergio Herman kookt met 16 ex-chefs 28 mei 2018

Op 4 juni organiseert Sergio Herman de derde editie van zijn FOODfest in de Nederlandse badplaats Cadzand. Daar nodigt het jurylid van '2 Sterren Restaurant' 16 ex-chef-koks van zijn befaamde restaurant Oud Sluis uit. Onder de naam 'Heroes van Oud Sluis' zullen ze sexy gerechtjes maken met voornamelijk Zeeuwse producten. Bij de gasten enkele klinkende namen, zoals Kobe Desramaults van Chambre Séparée, Nick Bril van The Jane en enkele internationale toppers. Maar FOODfest draait niet alleen om lekker eten. Voor de beats zorgt Wecandance, en op het podium komen interviewers als Gert Verhulst en Jan Jaap van der Wal langs. Tickets via www.inspiredevents.nu. (HL)