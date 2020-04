Exclusief voor abonnees Sergio Herman en Eline De Munck schenken laptops 16 april 2020

00u00 0

Er is een nieuwe campagne gelanceerd om massaal laptops in te zamelen voor kansarme kinderen, zodat zij in deze schoolloze dagen kunnen deelnemen aan het afstandsonderwijs. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) haalde met zijn project 'Digital for Youth' al meer dan 11.000 computers binnen, maar dat zijn er nog lang niet genoeg - er zijn er minstens dubbel zoveel nodig. Om ook de 100.000 bedrijven en ondernemers in Vlaanderen aan te sporen "één of meerdere" notebooks te doneren, is nu de actie 'Geef er een laptop!' opgestart, op initiatief van productiehuis Geronimo. Onder anderen sterrenchef Sergio Herman, brillenontwerpster Eline De Munck en zwembadbouwer Willy Naessens hebben al laptops geschonken en roepen in een filmpje op sociale media hun collega-ondernemers op hetzelfde te doen. Wie geen computer op overschot heeft maar wel wil helpen, kan ook een gift doen. Meer info op www.geefereenlaptop.be.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis