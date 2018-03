Sergio Herman dan toch terug naar rijschool 03 maart 2018

Sterrenchef Sergio Herman (47) krijgt 720 euro boete, drie maanden rijverbod en hij moet alle rijexamens opnieuw afleggen. Dat heeft de Brugse correctionele rechtbank gisteren beslist. De chef-kok kreeg de veroordeling na een snelheidsovertreding in Damme in 2016: hij reed 105 per uur waar 50 mag. Het eerste vonnis was bij verstek: Herman zat in het buitenland en naar eigen zeggen had zijn vrouw hem niet ingelicht toen de dagvaarding in de bus belandde. Hij ging in beroep en zijn advocate vroeg opschorting of een rijverbod met uitstel, maar ving gisteren dus bot. "Het is niet omdat hij een bekende chef-kok is, dat hij geen rijverbod moet krijgen", sneerde de procureur - tegen de advocate, want Herman was opnieuw niet zelf aanwezig. "Het is niet passend om een mildering toe te kennen, gezien drie voorgaande veroordelingen. Hopelijk kan deze straf hem ertoe aanzetten om zich voortaan wél aan de snelheidslimiet te houden." (BBO)

HLN