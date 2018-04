Sergeant: "Ook volgende wedstrijden aanvallend koersen" 12 april 2018

00u00 0

Marc Sergeant, sportief manager bij Lotto-Soudal, bewierookte de collectieve prestatie van zijn manschappen. "We moeten realistisch zijn, dit is 'maar' de Brabantse Pijl. Maar het is wel een goede aanzet voor wat nog komen moet."

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN