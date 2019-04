Exclusief voor abonnees Sergeant: "Echt content kunnen we niet zijn" 15 april 2019

00u00 0

"Het is niet om depressief van te worden, maar ook niet om heel blij van te worden." Sportdirecteur Marc Sergeant (59) moet nog minstens een jaar wachten op een zege van zijn Lotto-ploeg in de Ronde of Parijs-Roubaix. Voor de laatste overwinningen van de Belgische ploeg in de twee grote voorjaarskoersen moeten we toch alweer terugkeren naar de triomftochten van Peter Van Petegem in 2003.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen