Serena Williams wipt nummer 1 22 januari 2019

De eerste wedstrijd van Thierry Van Cleemput als 'begeleider' van Simona Halep werd een nederlaag, maar wel eentje waar een goed gevoel kon aan overgehouden worden. Serena Williams (WTA 16), die meer dan ooit die recordbrekende 24ste grandslamtitel nastreeft, was na een zinderende partij met 6-1, 4-6, 6-4 net iets te sterk. "Na die eerste set voelde het alsof ik door een truck overreden was", lachte Halep. "Alles ging te snel. Daarna pookte ik het vuur binnenin me op en werd het veel beter. Ik speelde uiteindelijk een goede match en kan niet klagen." Dat deed Williams, die nu in de kwartfinale tegen Karolina Pliskova (WTA 7) uitkomt, wel een beetje. "Qua niveau ben ik aan het aanklampen", zei ze. "Ik ben solide, maar ik kan zeker nog een level hoger spelen. En dat zal ook moeten als ik in het toernooi wil blijven." (FDW)

