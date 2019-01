Serena Williams out na pijnlijke inzinking 24 januari 2019

Serena Williams zal haar recordjacht op de 24 grandslamtitels van Margaret Court ook in deze Australian Open niet stillen. Haar exit kende wel een ongelooflijk scenario: Williams kon een 5-1-voorsprong in de derde set en 4 matchpunten niet afmaken. Omgekeerd lukte Karolina Pliskova (WTA 8) een straffe comeback. "Ik stond al bijna in de kleedkamer", zei de Tsjechische over de schijnbaar hopeloze achterstand. Serena mocht de match bij 5-1 uitserveren, maar sloeg in dat game wel even haar enkel om. Haar eerste matchpunt bij 40-30 kon ze niet verzilveren. Ook in het vervolg miste ze nog drie matchpunten, en Pliskova maakte de stunt compleet: 6-4, 4-6, 7-5. Pijnlijk, maar Serena Williams vond niet dat ze haar iets kon verwijten: "Ik deed op die matchpunten niets fout. Ik bleef agressief, maar zij sloeg gewoon winners op de lijn, een ace of een ongelooflijke return."

