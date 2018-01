Serena Williams niet klaar voor Australian Open 00u00 0

Geen titelverdediging op de Australian Open voor Serena Williams. Ruim vier maanden na de geboorte van dochtertje Alexis Olympia geeft de 23-voudige grandslamwinnares verstek voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Williams testte zichzelf een week geleden nog op het demonstratietoernooi van Abu Dhabi, maar acht zich nu toch niet klaar voor het echte werk. "Na mijn wedstrijd in Abu Dhabi voelde ik dat ik er heel dicht bij zit", schreef ze in een statement. "Maar ik sta nog niet waar ik wil staan. Ik kan meedoen, maar ik ga niet naar Melbourne om zomaar mee te doen. Ik wil beter presteren en om dat te bereiken, heb ik nog wat meer tijd nodig." Williams won twaalf maanden geleden de titel op Melbourne Park na een zege op zus Venus in de finale, ze was toen al zwanger van haar dochtertje. "De herinnering van vorig jaar zal ik altijd bij me dragen, Olympia en ik kijken er dan ook naar uit om terug te komen." Door haar afzegging voor de Australian Open en een jaar zonder tennis zal de 36-jarige Williams op 29 januari niet meer op de WTA-ranglijst voorkomen. Ze zal wel nog over een beschermde ranking beschikken en heeft bovendien de wildcards voor het uitkiezen. (FDW)

