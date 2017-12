Serena Williams maakt rentree in Abu Dhabi 00u00 0

Op enkele dagen voor de start van het nieuwe tennisjaar is het nog koffiedik kijken wie er allemaal klaar gaat zijn en voldoende hersteld van recent blessureleed. Zo liet Kei Nishikori weten dat zijn revalidatie van een polsoperatie - uitgevoerd door dokter Verstreken en opgevolgd door Sam Verslegers op de Kim Clijsters Academy - nog iets meer tijd in beslag zal nemen en hij daardoor moet passen voor het toernooi van Brisbane. Victoria Azarenka ziet dan weer haar vechtscheiding rond haar zoontje Louis aanslepen, waardoor ze niet naar Auckland kan afreizen. Milos Raonic (pols), Stan Wawrinka (knie) én Rafael Nadal (knie) gaven alle drie forfait voor het exhibitietoernooi van Abu Dhabi. Zij werden respectievelijk vervangen door Kevin Anderson, Roberto Bautista Agut en Andrey Rublev, maar de organisatoren van het Mubadala World Tennis begrepen dat ze daarmee kwalitatief toch een niveautje zakten en toverden een prachtig wit konijn uit hun hoge hoed. Niemand minder dan Serena Williams (36) maakt zaterdag haar comeback in het proftennis met een demonstratiewedstrijd tegen Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko (WTA 7). Voor de 23-voudige grandslamkampioene wordt het haar eerste wedstrijd sinds haar winst op de Australian Open 2017 en de geboorte van haar dochtertje Alexis Olympia op 1 september.

