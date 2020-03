Exclusief voor abonnees Serena Williams "Ik ben bang" tennis kort 21 maart 2020

00u00 0

Begin dit jaar was Serena Williams op de Australian Open nog op zoek naar een legendarische 24ste grandslamtitel, drie maanden later is de situatie helemaal anders en weet de 38-jarige Amerikaanse niet eens wanneer ze weer op een tennisbaan mag staan. Williams ging zichzelf door het coronavirus alvast zes weken opsluiten thuis in Florida. Gisteren greep ze naar het internetplatform TikTok om haar wanhoop kenbaar te maken. "In het begin voelde het aan als: 'dit kan me niet echt raken'. En toen werd Indian Wells geannuleerd en dacht ik: 'dit is vreemd, maar dit geeft me wat vrije tijd en daar ga ik van genieten'. En dan leidde de ene annulering tot een andere en dat had tot gevolg dat ik bang werd. En met angst bedoel ik dat ik echt op instorten sta. Elke keer dat iemand dicht bij mij niest of hoest, word ik gek. Mijn dochter hoestte en ik werd boos op haar. Maar dat maakte me dan weer verdrietig. Zou er iets mis zijn met haar? Is er iets dat ik kan doen? Ik weet gewoonweg niet wat ik zou moeten doen en dus in plaats van rustig te zijn, verga ik van de stress." Voorlopig wordt er niet getennist tot 7 juni, de start van het grasseizoen, maar de kans dat het circuit dan herneemt lijkt met de dag kleiner te worden. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis