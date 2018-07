Serena voelt zich geviseerd door dopingjagers Tennis 26 juli 2018

00u00 0

Serena Williams (36) wond er geen doekjes om op Twitter. In een reeks berichten spuwde de Amerikaanse ex-nummer één van de wereld haar gal nadat ze andermaal een onaangekondigde dopingcontrole moest ondergaan. "Het is weer tijd voor een 'willekeurige' dopingtest en we testen opnieuw alleen Serena", schreef Williams. "Het is bewezen dat ik van alle tennissers het vaakst word getest. Discriminatie? Ik denk het wel. Maar tenminste hou ik de sport zo clean. Ik ben bereid om alles te doen om de sport clean te houden, dus laat maar komen." Williams, eerder deze maand verliezend finaliste op Wimbledon, bereidt zich voor op de US Open. Het nummer 27 van de wereld kan zich in eigen land voor de zevende keer tot winnares kronen. Het zou haar 24ste grandslamtitel zijn, een evenaring van het record van Margaret Court. (TLB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN