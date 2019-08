Exclusief voor abonnees Serena versus Sharapova: een rivaliteit die er eigenlijk geen is 26 augustus 2019

00u00 0

Mocht u vannacht niet kunnen slapen, dan kan u altijd rond de klok van één afstemmen op de US Open. Voor de 22ste keer staan Serena Williams (WTA 8) en Maria Sharapova (WTA 87) tegenover elkaar. In een avondmatch in het Arthur Ashe Stadium zou dat wel eens vuurwerk kunnen opleveren. Al was er in de praktijk nooit sprake van een rivaliteit tussen deze twee diva's van het damestennis. De 37-jarige Williams leidt met 19-2 in de onderlinge wedstrijden, waarbij de laatste Russische overwinning dateert van 2004. Bovendien sukkelt de vijf jaar jongere Sharapova sinds haar terugkeer van een dopingschorsing met een weerbarstige vorm en kaduke schouder waardoor niemand ervan uitgaat dat er een verrassing uit de bus komt. Wel wordt het afwachten hoe Williams ontvangen wordt in New York. Het is haar eerste optreden sinds het schabouwelijke spektakel vorig jaar in de finale tegen Osaka. Misschien toch die wekker zetten? (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis