Serena verliest eerste partij 13 februari 2018

00u00 0

Roestig, zo werd de prestatie van Serena Williams in het Fed Cupduel met Nederland zondag omschreven. De 23-voudige grandslamwinnares verloor aan de zijde van zus Venus het dubbelspel, dat er niet meer toe deed, met 2-6, 3-6 van Kerkhove-Schuurs. Voor de 36-jarige Williams was het haar eerste officiële wedstrijd sinds de finale van de Australian Open 2017 (tegen Venus) en de geboorte van haar dochtertje op 1 september. Alexis Olympia zat trouwens op de bank en vuurde haar mama en tante aan, schattig getooid met de Amerikaanse kleuren. In het enkelspel maakt Williams haar rentree begin maart op het toernooi van Indian Wells. (FDW)