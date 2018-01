Serena verliest bij comeback 00u00 0

Ruim een jaar na haar laatste officiële wedstrijd, de finale van de Australian Open, en vier maanden na de geboorte van dochtertje Alexis Olympia stond Serena Williams (36) opnieuw op een tennisbaan. In Abu Dhabi speelde ze een demonstratiewedstrijd tegen Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko (WTA 7), die ze verloor met 2-6, 6-3, 5-10. "Ik heb al veel comebacks gekend, van blessures en operaties, maar ik ben nog nooit teruggekeerd van een bevalling van een menselijk wezen", glimlachte Williams. "Dus voor mij voelt dit als een wonderbaarlijke match. Ik weet niet of ik al helemaal klaar ben om terug te keren op de tour, maar als ik terugkom, wil ik wel spelen voor de titel. Ik ga alles eens goed doorpraten met mijn team alvorens een beslissing te nemen." Met enkel nog Margaret Court en haar 24 grandslamtitels voor haar in de lijst weet ze wel waarvoor ze strijdt - Serena heeft er 23. "Ik heb niets meer te bewijzen", zei Williams. "Maar ik ben wel nog niet klaar." (FDW)

