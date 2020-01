Exclusief voor abonnees Serena raast richting record 21 januari 2020

Serena Williams (WTA 9) boekte zondagnacht haar 350ste zege op een grandslamtoernooi - 6-0, 6-3 tegen Anastasia Potapova (WTA 90) - en is zo nog maar zes overwinningen verwijderd van een 24ste grandslamtitel en de evenaring van het record van Margaret Court. Na afloop van haar partij werd haar gevraagd of dochtertje Alexis Olympia al enig idee had van wat de mama eigenlijk deed. "Nee, zij is vooral bezig met haar speelgoed en poppen", lachte Williams. "Ik probeer haar uit te leggen dat ik 'iemand' ben, maar bij haar vriendinnetjes ben ik voornamelijk bekend als de mama van Olympia. En dat vind ik ook super." (FDW)