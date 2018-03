Serena nog eens tegen Venus 12 maart 2018

00u00 0

In de derde ronde van Indian Wells vandaag staat er een symbolisch duel op het programma: voor de 29ste keer spelen Serena en Venus Williams tegen elkaar. De jonge mama won zaterdag met 7-6, 7-5 van Kiki Bertens (WTA 29), terwijl tante Venus (WTA 8) met 6-3, 6-4 afstand nam van Sorana Cirstea (WTA 36). Zeventien jaar geleden stonden beide zussen al eens tegenover elkaar in de halve finale van de BNP Paribas Open. Venus meldde zich toen echter - net voor aanvang - geblesseerd af waarna Serena tijdens haar gewonnen finale tegen Kim Clijsters werd uitgefloten door het publiek dat meende dat vader Richard had gekozen wie van zijn dochters de finale had mogen betwisten. De Williams-clan bestempelde de sfeer indertijd als racistisch en zou pas veertien jaar later terug een stap zetten in de Californische woestijn. "Ik heb niet meer aan die wedstrijd gedacht", zei Serena na haar zege zaterdag. "Het is al zo lang geleden. Maar ik zou letterlijk tegen om het even wie hier in de tabel willen spelen, behalve mijn zus. Maar goed, ik zal de baan opgaan en mijn best doen." Voor Serena is het haar eerste toernooi sinds de Australian Open 2017 en de geboorte van dochtertje Alexis Olympia op 1 september. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN