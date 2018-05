Serena in catsuit "Voel me een superheld in dit pak" 30 mei 2018

Van Roland Garros 2016 was het geleden dat Serena Williams (WTA 451) nog eens op een gravelbaan had gestaan. Gisteren liet ze alvast niets aan het toeval over en kwam ze in een zwarte catsuit de Court Philippe Chatrier op. Haar optreden was nog een beetje roestig, het was uiteindelijk pas haar derde toernooi sinds de geboorte van dochtertje Olympia in september, maar mede dankzij dertien aces geraakte ze toch met 7-6, 6-4 voorbij Kristyna Pliskova (WTA 70). "Ik voel mij als een krijger in dat pak", zei Williams, die in de volgende ronde zeventiende reekshoofd Ashleigh Barty (WTA 17) treft. "Ik leef constant in een soort van fantasiewereld. Ik wilde altijd al een superheld zijn en als ik dit pak draag, voel ik me een superheld." (FDW)

