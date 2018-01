Serena herneemt in Fed Cup 25 januari 2018

De Australian Open kwam nog te vroeg voor Serena Williams, die op 1 september vorig jaar mama werd van een dochtertje, maar voor het Fed Cup-duel met Nederland op 10 en 11 februari is ze wel paraat. Ook zus Venus zal van de partij zijn. De laatste keer dat Serena een officiële match speelde, was in de finale van de Australian Open vorig jaar. De winnaar van het duel tussen de VS en Nederland speelt in de halve finale tegen Frankrijk of België. (FDW)