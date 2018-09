Serena: "Echte wereld anders dan Instagram-wereld" 04 september 2018

Serena Williams (WTA 26), die het vannacht in de kwartfinale opneemt tegen Pliskova (WTA 8), legt zichzelf geen druk op om haar recordbrekende 24ste grandslamtitel te halen. De 37-jarige mama ziet zichzelf nog altijd bezig aan een proces om haar lichaam te herstellen na haar moeilijke bevalling. Williams: "De maatschappij legt je zo'n druk op dat je gewoon direct weer klaar zou moeten zijn voor het leven maar dat is een mythe. Ik vind het belangrijk dat vrouwen beseffen dat het niet zo gaat als in de Instagram-wereld. In de echte wereld duurt het een tijdje voor je lichaam weer helemaal het oude is. Daar komt ook het mentale en emotionele aspect nog bij. Met mijn tenniskleedje zie ik er misschien feeëriek uit maar zo werkt het niet." (FDW)

