Sequana Medical vindt amper kopers 08 februari 2019

Het beursavontuur van het Zwitsers-Belgische Sequana Medical is in mineur gestart. De 3,235 miljoen nieuwe aandelen die werden aangeboden voor de beursgang op Euronext Brussel, zijn allemaal de deur uit. Maar de prijs per aandeel is vastgelegd op 8,5 euro: de onderkant van de prijsvork. Dat wijst op weinig interesse. En die magere interesse wordt nog geïllustreerd door het feit dat de bestaande aandeelhouders 20,5 miljoen euro ophoestten van de opgehaalde 27,5 miljoen euro.

