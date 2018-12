Sequana Medical stelt beursgang uit naar 2019 01 december 2018

Het farmabedrijf Sequana Medical komt dit jaar niet meer naar de Brusselse beurs. Door een administratieve vertraging in de verhuis van een aantal activiteiten van Zwitserland naar ons land wordt de operatie uitgesteld naar 2019. Sequana Medical ontwikkelde een pompje dat gebruikt wordt voor de behandeling van patiënten met buikwaterzucht, een aandoening waarbij water in de buikholte wordt opgestapeld. Met het toestelletje kan dat water worden afgevoerd naar de blaas. Recent haalde het bedrijf nog 8,5 miljoen euro aan vers geld op. Via een beursgang wilde Sequana bijkomende fondsen ophalen. Over de omvang deed het bedrijf tot dusver nog geen mededeling. (JVG)